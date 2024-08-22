Командир иностранных наемников на Украине американец Райан О'Лири обвинил украинских военных в лени, а командование - в многочисленных провалах. Об этом он написал в соцсети Х.

О'Лири написал, что уже два года видит на Украине одно и то же: неудачи командиров в организации глубокой обороны и в налаживании дисциплины.

Украинские боевики не горят желанием копать рвы и оборудовать огневые позиции, отметил американец. Он рассказал о случае, когда иностранцы привезли строительные материалы, однако украинцы за несколько дней к ним не притронулись. Они просто сидели в ямах и курили.

Имя командира группы наемников Райана О'Лири связано с июльской публикацией в New York Times, в которой рассказывалось о казнях пленных российских солдат. Тогда сообщалось, что разведрота Chosen Company («Избранная рота») воюет в составе 59-й бригады ВСУ и насчитывает около 60 человек.