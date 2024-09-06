Лихачев: Чернобыль покажется разминкой в случае удара по Курской АЭС

Авария на Чернобыльской АЭС «покажется разминкой», если Вооруженные силы Украины нанесут удар по работающему реактору Курской атомной электростанции. Об этом заявил на брифинге генеральный директор Росатома Алексей Лихачев после переговоров с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает ТАСС.

По словам Лихачева, последствия будут крайне тяжелыми, если «будет произведен военный, атакующий удар по работающему "тысячнику" РБМК».

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 27 августа побывал на Курской АЭС. Там ему, в частности, показали следы ударов БПЛА на станции и обломки беспилотника.

В августе на территории станции находили фрагменты сбитых украинских ракет и дронов. Обстрел ВСУ 9 августа вывел из строя трансформаторную подстанцию и спровоцировал отключения электричества в городе Курчатов.

РБМК-1000 - реактор большой мощности канальный электрической мощностью 1 000 МВт. Это разработанный в СССР реактор кипящего типа, который устанавливался на Ленинградской, Курской, Чернобыльской, Смоленской АЭС.

На Курской АЭС всего четыре таких реактора. Два из них выработали свой ресурс и остановлены.