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Глава Росатома рассказал об обсуждении остановки Курской АЭС

Сейчас на Курской АЭС из четырех энергоблоков работает только один, вырабатываемая им энергия крайне востребована в регионе, уточнил Алексей Лихачев.
Ян Брацкий 2024-09-05 08:59:15
© Фото: Concern Rosenergoatom via Globallookpress.com © Видео: ТРК «Звезда»

Вариант остановки Курской АЭС рассматривался, но окончательное решение пока не принято. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

«Рассматривался такой вариант, мы его анализировали, в том числе с представителями силовых структур. Курская АЭС играет важную роль для всего региона. Это крайне важно сейчас, в период кризисных ситуаций в области. Пока решение об остановке не принято», - отметил Лихачев.

Сейчас из четырех блоков на Курской АЭС работает только один, уточнил глава Росатома. Вырабатываемая им электроэнергия востребована в регионе.

«Если ситуация будет ухудшаться, конечно, мы будем его останавливать. Но пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно, чтобы уберечь станцию от нападения», - добавил Лихачев.

Ранее Лихачев обратил внимание на тот непоправимый ущерб, который могут нанести действия боевиков киевского режима на Запорожской и Курской АЭС. В разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси он обратил внимание на ежедневные обстрелы со стороны ВСУ.

По словам Лихачева, действия боевиков угрожают не только двум атомным станциям, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, которые сам Гросси сформулировал в 2022 году.

#ВСУ #Росатом #МАГАТЭ #наш эксклюзив #Лихачев #курская аэс
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