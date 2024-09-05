Глава Росатома рассказал об обсуждении остановки Курской АЭС

Вариант остановки Курской АЭС рассматривался, но окончательное решение пока не принято. Об этом корреспонденту «Звезды» рассказал глава Росатома Алексей Лихачев.

«Рассматривался такой вариант, мы его анализировали, в том числе с представителями силовых структур. Курская АЭС играет важную роль для всего региона. Это крайне важно сейчас, в период кризисных ситуаций в области. Пока решение об остановке не принято», - отметил Лихачев.

Сейчас из четырех блоков на Курской АЭС работает только один, уточнил глава Росатома. Вырабатываемая им электроэнергия востребована в регионе.

«Если ситуация будет ухудшаться, конечно, мы будем его останавливать. Но пока мы считаем, что принятых мер безопасности достаточно, чтобы уберечь станцию от нападения», - добавил Лихачев.

Ранее Лихачев обратил внимание на тот непоправимый ущерб, который могут нанести действия боевиков киевского режима на Запорожской и Курской АЭС. В разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси он обратил внимание на ежедневные обстрелы со стороны ВСУ.

По словам Лихачева, действия боевиков угрожают не только двум атомным станциям, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, которые сам Гросси сформулировал в 2022 году.