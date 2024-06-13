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Байден заявил, что не помилует своего сына после приговора суда

Ранее Байдена-младшего признали виновным по делу о хранении оружия в период наркотической зависимости, ему может грозить до 25 лет тюрьмы.
Елизавета Кондрикова 2024-06-13 22:47:45
© Фото: Saquan Stimpson - Cnp For Ny Pos, Keystone Press Agency Globallookperss

Президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать помилование своему сыну Хантеру Байдену, которого ранее присяжные признали виновным в хранении огнестрельного оружия в период наркотической зависимости. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Италии.

«Я чрезвычайно горжусь своим сыном. Он преодолел зависимость и является одним из ярчайших и достойнейших людей, кого я знаю. Я подчиняюсь решению жюри присяжных и не намерен помиловать его», - цитирует РИА Новости слова Байдена.

Во вторник 11 июня Байдена-младшего признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Он проходит по делу о незаконном приобретении и хранении оружия во время злоупотребления наркотиками или пристрастия к ним.

Хантеру может грозить до 25 лет тюрьмы. Предварительно, приговор будет вынесен в середине октября. После оглашения решения присяжных американский президент заявлял, что будет продолжать уважать своего сына.

#сша #Джо Байден #Хантер Байден #суд #президент США #Помилование #хранение оружия
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