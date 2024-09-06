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Группа украинцев попыталась сбежать в Белоруссию по минным полям

На Украине действует режим военного положения, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
Ян Брацкий 2024-09-06 12:28:09
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Украинские уклонисты продолжают штурмовать изнутри рубежи собственной страны. Очередную группу беглецов задержали накануне. С риском для жизни они пытались прорваться на сопредельную территорию.

«Группа мужчин планировала незаконно пересечь линию государственной границы с Республикой Беларусь через заминированную местность», - сообщает ГПС Украины.

Предположительно, задержаны пять человек. Ранее ведомство неоднократно сообщало о попытках отдельных лиц и целых групп уклонистов скрыться в Польше, Молдавии, Словакии и Венгрии.

Начальник отдела организации пограничного контроля ГНСУ Игорь Матвийчук заявлял, что ежедневно более 100 человек пытаются тем или иным образом сбежать из Украины. Тех, кого удается поймать, штрафуют. Организаторы серых схем подпадают под уголовную ответственность.

Между тем по состоянию на июнь более 40 украинцев погибли, пытаясь покинуть территорию страны. Большинство утонули при попытке переплыть реку Тиса или скончались в Карпатах.

#в стране и мире #белоруссия #Украина #граница #уклонисты #минные поля
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