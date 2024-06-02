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Больше 40 украинцев погибли при попытке сбежать из страны

Мужчины гибнут в Карпатах и на реке Тисе, переоценив свои силы.
Владимир Рубанов 2024-06-02 08:27:28
© Фото: DPSUkr, Telegram

Больше четырех десятков скрывающихся от мобилизации украинцев погибли при незаконных попытках сбежать в страны Евросоюза. В Карпатах и реке Тисе лишились жизни «почти 45 человек», сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Уклонисты переоценивают свои силы и недооценивают сложность естественных препятствий. Только в мае 10 человек утонули в пограничной реке Тисе. В сообщении пресс-службы их назвали «жертвами авантюризма или трусости».

«Отчаянные люди, которые готовы проявить свою храбрость в незаконном путешествии, часто игнорируют обстоятельства, игнорируют свои силы», - написали пограничники.

Госпогранслужба отмечает, что в статистике учитываются лишь подтвержденные случаи. На самом деле число погибших может быть больше. Пограничники предупредили, что в последнее время в приграничной зоне замечены дикие звери, в том числе медведи.

На Украине в мае ужесточили законодательство о мобилизации. Теперь мужчинам нужно обновить данные о себе в военкоматах, студентам и аспирантам придется сдать специальный экзамен, а некоторые заболеваний больше не освобождают от военной службы.

#в стране и мире #Украина #граница #евросоюз #мобилизация #бегство #Карпаты #уклонисты #Тиса
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