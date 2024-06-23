МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Украинская госпогранслужба сообщила о более 100 ежедневных уклонистах

Впервые украинская Госпрогранслужба озвучила, что приблизительное число уклонистов, ежедневно пытающихся выехать из страны, превышает 100 человек.
Дарина Криц 2024-06-23 00:39:28
© Фото: © Lorena SopÃªNa Keystone Press Agency Global Look Press

Украинская государственная пограничная служба назвала приблизительное число ежедневно пытающихся выехать за пределы страны мужчин.

По информации начальника отдела организации пограничного контроля ГНСУ Игоря Матвийчука, число таковых превышает 100 человек. Среди них и пытающиеся пробраться через необорудованные участки, так и через пункты пропуска. Информацию опубликовало украинское информагентство УНИАН.

«В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и через необорудованные участки границы», - заявил Матвийчук.

Он уточнил, что в это количество входят те, кого удалось задержать, или о которых сообщили погранслужбы соседних стран.

Тех, кого удалось поймать, получают наказание в виде штрафа, и таких, по словам украинского погранначальника, большинство. А организаторы «схем» попадают под уголовную ответственность.

Второго июня стало известно о более 40 погибших украинцах при попытке сбежать из страны. Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что почти 45 человек скончались в Карпатах и реке Тисе.

#в стране и мире #Украина #Госпогранслужба Украины #мобилизация #уклонисты #украинский конфликт #покинуть страну
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 