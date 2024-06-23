Украинская госпогранслужба сообщила о более 100 ежедневных уклонистах

Украинская государственная пограничная служба назвала приблизительное число ежедневно пытающихся выехать за пределы страны мужчин.

По информации начальника отдела организации пограничного контроля ГНСУ Игоря Матвийчука, число таковых превышает 100 человек. Среди них и пытающиеся пробраться через необорудованные участки, так и через пункты пропуска. Информацию опубликовало украинское информагентство УНИАН.

«В это число входят как те, кто пытается проехать через пункты пропуска, так и через необорудованные участки границы», - заявил Матвийчук.

Он уточнил, что в это количество входят те, кого удалось задержать, или о которых сообщили погранслужбы соседних стран.

Тех, кого удалось поймать, получают наказание в виде штрафа, и таких, по словам украинского погранначальника, большинство. А организаторы «схем» попадают под уголовную ответственность.

Второго июня стало известно о более 40 погибших украинцах при попытке сбежать из страны. Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что почти 45 человек скончались в Карпатах и реке Тисе.