Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической УПЦ

Во вторник Верховная рада Украины приняла закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). За документ проголосовали 265 из 322 депутатов.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня опубликования. Общинам УПЦ дадут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с Русской православной церковью.

Напомним, в последние годы Украина проводит политику вытеснения УПЦ, поощряя переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины. Радикалы захватывают и блокируют храмы, власти на местах лишают УПЦ прав на аренду земли под церквями.

Не останавливаются власти Украины и перед откровенным вандализмом. Ранее была снесена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного монастыря. Утерянными также оказались редкие иконы и церковная утварь.