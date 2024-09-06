Telegram может начать модерировать чаты после задержания Дурова

Мессенджер Telegram изменил политику безопасности и может начать модерацию приватных чатов после задержания во Франции основателя платформы Павла Дурова. Об этом пишет портал TechCrunch, однако «Звезда» проверила информацию и определила, что запись о приватных чатах не исчезла полностью, а была перемещена.

Ранее приватные чаты были защищены от запросов на модерацию в контексте незаконного контента, об этом свидетельствовала запись на странице ответов на часто задаваемые вопросы. Теперь она исчезла - ее переместили в раздел нарушений авторских прав, а чаты названы «частными».

Еще одним нововведением станет кнопка «Пожаловаться», которая позволит сообщать о незаконном контенте. Также администрация Telegram предоставила адрес электронной почты, на который пользователи смогут направлять запросы на удаление материала, приложив ссылку.

Напомним, арест Павла Дурова произошел 24 августа в пригороде Парижа. Предпринимателя обвиняют в соучастии в преступлениях, которые осуществляются посредством Telegram, а также в отказе сотрудничать с французскими властями.

Расследование по этому делу продолжается, оно может длиться несколько месяцев. Все это время бизнесмен будет жить по одному адресу. Кроме того, он будет обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.