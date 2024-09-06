Захарова осудила участие «гендерных извращенцев» в Олимпиаде

Международный спорт стал более политизирован, чем какая-либо другая сфера жизни. Об этом на полях Восточного экономического форума сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я желаю поменьше сталкиваться с политизацией спорта, хотя это фактически моя мечта, которая вряд ли сбудется», - призналась Захарова.

Ситуацию, в которой путаются гендеры, а мужчины выступают в женских видах спорта дипломат назвала нездоровой. Она призвала оградить спорт от политических маргиналов и гендерных извращенцев.

«Это уже не политизация, а дебилизация спорта, когда путаются гендеры... Спорт от этого страдает и уничтожается... Искренне надеюсь, что когда-то пройдет безумие, которое охватило планету», - цитирует РИА Новости слова официального представителя МИД России.

По мнение Марии Захаровой, после Олимпийских игр в Париже очнулись даже самые отъявленные скептики. Игры проходили с 26 июля по 11 августа. Церемонии открытия и закрытия Олимпиады сопровождались скандалами. Во время шоу-программы состоялось выступление трансвеститов, изображавших пародию на христианские сюжеты.

К Олимпийским играм были допущены 15 россиян. Они выступали в нейтральном статусе, без флага и гимна. Все завоеванные нашими атлетами награды не учитываются в медальной таблице соревнований.