Сына Джо Байдена вызвали в суд по делу о незаконном хранении оружия

Хантеру Байдену отказали в ходатайстве участвовать в заседании по видеосвязи.

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Суд в штате Делавэр потребовал от сына американского президента Хантера Байдена 26 сентября лично явиться на заседание по делу о незаконном хранении оружия. При этом ему было отказано в ходатайстве присутствовать по видеосвязи, чтобы не обеспечивать «особого отношения».

«Любой другой обвиняемый должен был бы явиться лично, так будет и в этом случае», - цитирует постановление инстанции РИА Новости.

Напомним, ранее сыну Джо Байдена предъявили три обвинения в незаконном приобретении и хранении оружия. В 2018 году стало известно, что, владея пистолетом, Хантер употреблял наркотики. При этом он при покупке «Кольта» представил неверные данные, скрыв свое увлечение запрещенными веществами.

Ранее в июне этого года Хантер Байден признал себя виновным в умышленной неуплате налогов. Он пошел на сделку с Министерством юстиции США, чтобы избежать тюремного заключения.

До этого в Белом доме сообщили, что у сына американского лидера был доступ к гаражу, в котором нашли секретные бумаги.