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Пленный рассказал, что ВСУ хотели взорвать Курскую АЭС по приказу Сырского

Он добавил, что Киев планировал взорвать бомбу на станции дистанционно и обвинить в этом Москву.
Ирина Егорова 2024-09-04 05:50:06
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Военнопленный ВСУ рассказал, что им поставили задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку.

«Задачу совершить диверсию на Курской АЭС украинским военным ставил главком ВСУ Сырский», - цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что Киев планировал взорвать бомбу на станции дистанционно и обвинить в этом Москву.

Напомним, что украинские националисты планировали атаку по Курской атомной электростанции в ночь с 21 на 22 августа. В МИД РФ назвали попытку атаки ВСУ актом ядерного терроризма. 

#Киев #Диверсия #атака #пленный #курская аэс #Александр Сырский
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