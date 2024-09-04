Пленный рассказал, что ВСУ хотели взорвать Курскую АЭС по приказу Сырского

Военнопленный ВСУ рассказал, что им поставили задачу прорваться на Курскую АЭС и заложить взрывчатку.

«Задачу совершить диверсию на Курской АЭС украинским военным ставил главком ВСУ Сырский», - цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что Киев планировал взорвать бомбу на станции дистанционно и обвинить в этом Москву.

Напомним, что украинские националисты планировали атаку по Курской атомной электростанции в ночь с 21 на 22 августа. В МИД РФ назвали попытку атаки ВСУ актом ядерного терроризма.