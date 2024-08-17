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Лихачев: действия ВСУ могут нанести ущерб атомной энергетике планеты

Лихачев по телефону обсудил с главой МАГАТЭ ситуацию вокруг Курской и Запорожской АЭС.
Мария Зайцева 2024-08-17 15:38:02
© Фото: Росатом

Ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС ухудшается, а действия Украины могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике всей планеты. Об этом в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев.

Глава Росатома рассказал, что в субботу украинский БПЛА сбросил боевой заряд на дорогу, которая постоянно используется для перевозки персонала. Он подчеркнул, что ежедневно фиксируются факты обстрела Энергодара и населенных пунктов рядом с ним.

«В городе-спутнике Курской АЭС Курчатове в среду в результате атаки дрона ВСУ произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства. По счастливой случайности никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Лихачев рассказал, что в Курчатове за последние сутки 21 раз срабатывал сигнал воздушной тревоги, ежедневно это происходит 10-12 раз.

Он отметил, что такие действия не только угрожают двум атомным станциям, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, которые сам Гросси сформулировал в 2022 году.

«Тем самым (действия - прим.ред.) могут нанести непоправимый ущерб авторитету и имиджу атомной энергетики на всей планете», - заключил гендиректор Росатома.

Лихачев также пригласил Гросси на Курскую АЭС, чтобы тот лично оценил ситуацию, складывающуюся вокруг действующего атомного объекта.

В Министерстве обороны заявили, что в случае атаки на Курскую атомную электростанцию будут приняты жесткие ответные меры.

#в стране и мире #ВСУ #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #Запорожская АЭС #рафаэль гросси #курская аэс
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