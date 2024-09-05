Пленарное заседание с участием Путина пройдет в рамках ВЭФ

За час до начала пленарного заседания на полях Восточного экономического форума все готово. Участие в мероприятии примет президент Владимир Путин. Вместе с ним выступят главы иностранных делегаций, члены российского правительства и представители крупного бизнеса.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал выступление Путина и яркие дискуссии в рамках пленарного заседания.

Напомним, Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ожидается, что в ВЭФ-2024 примут участие 6 000 гостей из 76 стран. В числе участников будут главы 650 российских и 44 зарубежных компаний.

Накануне участники форума на острове Русский обсудили пропускную способность Восточного полигона, подробно остановились на развитии IT-отрасли, оценили растущий товарооборот с Азией и подняли множество других актуальных вопросов.