Оператор БПЛА создал «многоразовый» дрон-камикадзе

Опытные инструкторы готовят асов беспилотной авиации в зоне СВО. На подготовку профессионала уходит до полутора месяцев. Конкурс - шесть человек на место. Операторы проделывают огромную работу в зоне спецоперации, но это не все. Бойцы постоянно совершенствуют свои дроны.

Первый учебно-боевой вылет бойца с позывным «Гео». Сокращенно от геодезиста. Профессия, о которой он теперь говорит в прошлом. Ведь в настоящем «Гео» - боец СВО и сейчас осваивает навыки оператора БПЛА. Под его управлением FPV-дрон набирает высоту, скорость и ювелирно влетает в макет автомобиля.

«Есть огромное количество операторов, которыми я горжусь, некоторыми я прям восхищаюсь. На этой должности случайных людей нет. Они, во-первых, мотивированы, они стремятся, хотят попасть на эту специальность, они прошли те или иные отборы. В неделю около 30 заявок подается для вступления в ряды нашего подразделения. Из них, в среднем, до пяти человек мы набираем», - рассказал начальник службы беспилотной авиации с позывным «Омут».

«Омут» здесь с самого начала СВО. У него колоссальный опыт, сотни боевых задач за плечами и столько же пораженных целей. Без коптеров сегодня никуда. Беспилотники используют в каждом подразделении. У курсантов впереди тоже дежурства на переднем крае, но только после курса подготовки. А пока инструкторы учат их виртуозно владеть дронами. Чтобы с ходу залетать в окна и двери, в люки танков, делать кульбиты в воздухе, уходя от средств РЭБ.

Сразу бросаются в глаза трофеи: сбитые «Валькирия» и «Баба-Яга», она в двух экземплярах. Именно тут будущие операторы БПЛА занимаются на симуляторах, учатся разбирать и собирать дроны, а инженер с позывным «Фанат» корпит над «Бомбером». Тем самым дроном, который тестируют на полигоне.

«Доработать пришлось камеру, сбросник, моторы поставить более мощные для того, чтобы он выполнял свои функции», - признался инженер БПЛА с позывным «Фанат».

По сути, это обычный FPV-дрон. Вот только теперь к нему можно добавить литеру «М», то есть модифицированный, доработанный здесь, на месте, силой инженерной мысли. Также предназначен для сброса различного типа боеприпасов. Но продолжительность его жизни, в отличие от дрона-камикадзе, не ограничена одним полетом.

«Этот дрон будет возвращаться домой и использоваться снова и снова», - заверил «Фанат».

«Нео» - один из самых молодых операторов БПЛА группировки войск «Запад». Родом из ДНР, ему всего 18 лет, но он хорошо помнит события 2014-го года.

«Мы эвакуировались, я очень многое видел. Потом я просто решил, что как только мне исполнится 18 лет, я подпишу контракт. Пришло время, и я хочу отдать свой долг Родине на своей земле», - сказал оператор БПЛА с позывным «Нео».

У «Нео» нет сомнений в скорой победе. И он готов ковать ее в небе, наряду со старшими товарищами, которые с каждой боевой задачей меняют ход СВО в лучшую для российской армии сторону.