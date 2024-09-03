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Оператор БПЛА заявил, что дроны стали альтернативой артиллерии

Под умелым управлением российских операторов дроны бьют там, где противник не ждет удара.
Михаил Аброськин 2024-09-03 18:17:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Современные FPV-дроны под управлением операторов способны преодолевать значительные расстояния и поражать вражеские объекты, что делает их достойной альтернативой артиллерийским боеприпасам. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Балтика.

«За последние три, четыре, пять месяцев тактика очень сильно поменялась. Развитие идет семимильными шагами. То есть с учетом расстояния Днепра приходится работать не на три, четыре, пять километров, а 10, 12, 15, 20 километров и далее на FPV-дронах, то есть, по сути, дрон уже становится как альтернативой некой артиллерии», - объясняет он.

Дроны в небе - это не только возможность заглянуть в тыл противника, но и полноценное прикрытие наших войск. В момент, когда враг начинает огрызаться, открывает огонь и демаскирует свои позиции, к нему уже направляются ударные беспилотники.

Оператор с позывным Дьяк два года назад начинал с больших беспилотников-разведчиков, но по-настоящему раскрыл талант охотника, когда перешел на FPV-дроны. Вместе с Балтикой они нашли способ залетать глубоко в тыл противника и наносить удары там, где их не ждут, тем самым срывая планы наступлений, разрушая укрепления, уничтожая технику. Неудивительно, что в погоне за такими специалистами украинские силы не пренебрегают ничем.

«Будет даже один расчет БПЛА, туда даже HIMARS прилетит. Им в этом плане не жалко отработать. Они себе галочки зарабатывают перед командованием», - объясняет Дьяк.

Сегодня дроны и артиллерия стали едва ли не главным оружием на Днепре. Благодаря совместным усилиям расчетов за прошедшее лето противнику так и не удалось занять на берегу намеченные позиции. А планы захвата больших и малых островов на реке так и остались лишь планами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #дроны #наш эксклюзив #Херсонская область #СВО
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