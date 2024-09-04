ВС РФ устроили лаборатории по производству БПЛА на передовой

Здесь не звучит гром боя, но в современных реалиях это одна из самых востребованных боевых работ. Бойцы этого подразделения БПЛА добровольческого отряда имени Александра Невского в специальной лаборатории разрабатывают технические решения под каждую индивидуальную боевую задачу.

Так профессия 3D-моделиста пригодилась для выполнения боевых задач. Чтобы создать такой приклад для автомата, нужно каждую его составную часть отрисовать с максимальной степенью детализации. Все это напечатано на 3D-принтерах. А это бойцы нам подарили игрушку на память. Это в некотором смысле уже произведение искусства.

На них всех военная форма, но таких людей на гражданке называют эксклюзивными узкими специалистами. Здесь не только паяют платы, собирают детали, но и от начала проектируют необходимые составляющие для БПЛА.

«Здесь наши парни, пришедшие сюда в разных статусах, с разными квалификациями, обретают достаточный уровень профессионализма, который позволяет нам эффективно вести боевые действия», - говорит заместитель начальника службы БПЛА отряда им. Александра Невского с позывным «Коса».

Боец с позывным «Абдан» линию за линией вырисовывает будущую деталь для беспилотника. Этому он долго учился на гражданке. Военным становиться не планировал. Но однажды перед ним встал вопрос о принятии главного в жизни решения.

«Я, в принципе, когда в политехе учился, я же еще заканчивал военную кафедру. Я по образованию еще и артиллерист. Когда я почувствовал, что я должен исполнить долг свой как мужчина, для меня это не было какой-то проблемой. Моя жена понимала, что настанет тот день, когда я это сделаю. Хотя у меня на гражданке был достаточно успешный бизнес в области IT», - говорит «Абдан», инженер-техник отряда им. Александра Невского.

В этой лаборатории бойцы работают с образцами поступающих с заводов беспилотников. Каждый хорош по-своему, но благодаря стараниям этих специалистов стандартные БПЛА превращаются в бомбардировщики и охотники-камикадзе. Здесь работает смекалка. Например, из двух самокатов бойцы собирают наземный дрон. Пока образец экспериментальный. Большой упор делают на производство средств радиоэлектронной борьбы.

«Дроны мы не только делаем, восстанавливаем, мы еще и боремся с ними. Это гонка вооружений, гонка частот. Постоянно частоты меняются, нужно подстраиваться, дорабатывать оборудование», - говорит старший инженер с позывным «Сурикат».

От их работы зависят жизнь и здоровье тех бойцов, что на передовой. А там бывает всякое. И каждый знает, что товарищ последнее отдаст, но не оставит в беде.

«В нашу машину было нанесено поражение вражескими FPV-дроном. Машина выгорела дотла. Человек, который ехал сзади, впервые выехал на передовую. Получив тяжелую контузию, выполз из нее, вытащил водителя, который уже горел, потушил, оттащил его в сторону. В этот момент заходили еще вражеские дроны», - рассказывает заместитель начальника службы БПЛА с позывным «Коса».

Бойцы показывают нам целое собрание недавно сбитых на линии боевого соприкосновения беспилотников противника. Здесь и знаменитые дроны «Баба-Яга», и небольшие FPV. Их привозят в лабораторию для изучения. Те образцы, что еще целы, бойцы добровольческого отряда Александра Невского восстанавливают. Как говорит командир группы РЭБ с позывным «Друид», ничего сложного нет. На украинских дронах хоть и наклеены фирменные бирки, их комплектация полностью зависит от поставок из-за рубежа.

«Опять же, это азиатский готовый комплект. Здесь вот, допустим, бирочки есть, что произведено на Украине, что они это выпускают на фронт. Сказать, что это передовая разработка нашего супостата, нельзя», - говорит он.

Этот восстановленный трофейный дрон скоро отправится на линию боевого соприкосновения. Полетит домой - с подарком для ВСУ.