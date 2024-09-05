Захарова прокомментировала санкции США против российских СМИ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила нововведенные в отношении российских СМИ американские санкции. В комментарии «Звезде» она назвала их «ожидаемым очередным витком давления» на отечественные СМИ, но отметила, что «США переплюнули сами себя». Так как власти США не смогли озвучить ни меры, которые приняты, ни полный список журналистов, в отношении которых эти ограничения вводятся.

«Есть некий закрытый список, который не опубликован. Сами американские организации и СМИ не понимают, о каких ограничениях в их работе в отношении российских СМИ идет речь», - заявила Захарова.

Она добавила, что это сделано для очередной американской кампании, которая нацелена на то, чтобы у электорального цикла появились «новые», якобы факторы, свидетельствующие о российском вмешательстве.

«Тема устаревшая и не вызывающая у американского электората эмоций, но при такой подаче, когда официальные лица делают заявления и угрожают своим гражданам и организациям с последствиями от взаимодействия с российскими СМИ - она начинает будоражить», -отметила Захарова.

По ее словам, это уже больше, чем просто русофобский характер в отношении российских СМИ - это и нападение на свободу слова, и дискриминация, и «грязнейшие американские игры для манипуляции в рамках электорального цикла».

«Если подводить черту - это есть деградация либеральной демократии, которой гордятся на Западе, которая переродилась в диктатуру с извращениями», - заключила Захарова.

США внесли в санкционный список 10 физических лиц и две организации по обвинению во «вредоносных усилиях Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года». Под ограничения попали агентство РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, а также главный редактор телеканала RT Маргариты Симоньян.

Их обвинили во «вредоносных усилиях Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года» - якобы Россия применяет генеративный искусственный интеллект, фейки и дезинформацию, чтобы подорвать доверие к избирательным процессам и институтам США.