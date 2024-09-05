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Офис генсека ООН не стал комментировать санкции США против российских СМИ

Там заявили, что не комментируют двусторонние отношения.
Ирина Егорова 2024-09-05 00:05:09
© Фото: Mark GartenXinHua, Globallookpress

В офисе генсека ООН оставили без реакции введенные Штатами санкции в отношении ряда российских СМИ. Свой отказ в комментарии объяснили тем, что «это не санкции ООН», а тема двусторонних отношений.  

«Мы, как правило, не комментируем двусторонние отношения», – сказал заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, передает РИА Новости.

Санкции против РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly, а также в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян США ввели 4 сентября. Их обвинили  во «вредоносных усилиях Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года».

#ООН #сша #санкции #СМИ #Генсек ООН
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