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Минфин США ввел санкции против RT за «вмешательство в выборы»

В сообщении министерства указано, что Россия подрывает доверие к избирательным процессам и институтам США.
Владимир Рубанов 2024-09-04 21:26:30
© Фото: treasury.gov

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в санкционный список  10 физических лиц и две организации по обвинению во «вредоносных усилиях Москвы по влиянию на президентские выборы в США 2024 года».

В сообщении Минфина указано, что Россия применяет генеративный искусственный интеллект, фейки и дезинформацию, чтобы подорвать доверие к избирательным процессам и институтам США.

В список попали главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ее заместители Антон Анисимов и Елизавета Бродская, а также другие сотрудники.

В санкционный список были включены Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» и ее гендиректор Владимир Табак, а также АНО «Диалог Регионы».

Ранее CNN сообщила, что администрация Байдена планирует обвинить Россию в попытках повлиять на выборы в США 2024 года с помощью контролируемых Кремлем СМИ и других онлайн-платформ для распространения дезинформации среди американских избирателей.

Американский телеканал обратился к представителю RT, но тот не ответил по существу обвинений, а вместо этого отправил по электронной почте насмешливые комментарии, в том числе: «2016 год позвонил и потребовал вернуть свои клише». Об этом говорится в сообщении CNN.

В 2016 году в США началась кампания по обвинению России во вмешательстве в американские выборы, которое якобы помогло прийти к власти Дональду Трампу. Она продолжалась несколько лет. В 2023 году Минюст США опубликовал доклад об ошибках ФБР в расследовании, в котором содержались выводы, что Трамп не сговаривался с Москвой, а «русский след в американских выборах» оказался фальшивкой.

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