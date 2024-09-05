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Озвучены окончательные правила предстоящих дебатов Трампа и Харрис

На ответ будет даваться две минуты, пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещается.
Ирина Егорова 2024-09-05 03:33:47
© Фото: Aimee DilgerKeystone Press Agency, Globallookpress

Американская телекомпания ABC, которая станет площадкой для дебатов кандидатов в президенты США, утвердила итоговые правила дискуссий.

Так, задавать вопросы смогут только модераторы встречи, на ответ будет даваться две минуты, при этом пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещается, передает The Guardian.

На время выступления оппонента микрофоны будут отключаться. Политикам выдадут только ручку, лист бумаги и бутылку воды. Также Трампу и Харрис нельзя будет общаться с представителями своих предвыборных штабов даже во время рекламных пауз.

Напомним, что именно после прошедших 28 июня дебатов между Байденом и Трампом, кандидат от Демократической партии решил выйти из предвыборной гонки. Его место позже заняла Харрис. Байден и Трамп 90 минут говорили об экономике, утраченном престиже США в мире, обсуждали конфликт на Украине.

По итогам Байден признал, что выступил плохо, а позже отметил, что это связано с усталостью. Штаб Трампа же объявил, что их лидер одержал победу в дискуссии. Теледебаты пройдут 10 сентября. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.

#сша #правила #Трамп #Выборы #харрис #теледебаты
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