РКН раскрыл правила ведения каналов с более 10 000 подписчиками

Роскомнадзор раскрыл порядок ведения страниц, блогов и каналов с аудиторией свыше 10 тысяч человек. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

РКН рассказал о перечне сведений, который обязаны предоставить блогеры ведомству. Авторам каналов нужно будет предоставить сведения о наименовании и указателе персональной страницы, а также данные о себе, пишет «360». Это фамилия, имя и отчество - для физических лиц, и название фирмы, организационно-правовая форма и регистрационный номер - для юридических лиц. Индивидуальные предприниматели должны отправить еще и регистрационный номер.

Кроме того, блогеры должны сообщить номера телефонов и адреса электронной почты, с помощью которых регистрировался и велся блог, информацию о сетевых адресах оборудования, с которого ведется администрирование страницы.

Закон вступает в силу с 1 ноября 2024 года. Он был принят Госдумой 30 июля и подписан президентом РФ 8 августа. Роскомнадзору поручено вести список блогов, аудитория которых превышает 10 000 подписчиков. Также ранее были приняты законы о запрете треш-стримов и ограничении числа сим-карт для одного абонента.