Госдума обязала блогеров с 10 тысячами подписчиков сообщать сведения в РКН

Госдума приняла поправку о передаче данных блогеров с 10 тысячами подписчиков в Роскомнадзор по запросу. Об этом сообщили на сайте Государственной думы. Также владельцы мессенджеров обязаны блокировать возможность получения пользователями анонимных сообщений и звонков.

«Закон предусматривает обязанность владельцев мессенджеров предоставлять по требованию Роскомнадзора сведения о пользователях сервиса обмена мгновенными сообщениями», - указано на сайте.

Для пользователей, не зарегистрированных в перечне РКН, вводятся ограничения: на публикацию рекламы российскими рекламодателями, на репост другими пользователями их сообщений, на распространение информации о способах финансирования канала и его владельца.

Также в Госдуме ужесточили условия для регистрации сим-карт на российских и иностранных граждан. Россияне могут оформить на себя не более чем 20 абонентских номеров, иностранцы - 10 сим-карт. Иностранные граждане смогут приобрести телефонный номер только лично в салоне оператора связи после прохождения идентификации с использованием биометрических данных.

Ранее в Госдуме предлагали ввести ряд требований к продаже сим-карт для предотвращения мошеннических действий.