Дудаков назвал дебаты с Харрис «выигрышной историей» для Трампа

Для кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа предстоящие теледебаты с вице-президентом Камалой Харрис станут «выигрышной историей», скорее всего, Трампу удастся выйти победителем по их итогам. Подобный прогноз в беседе со «Звездой» выразил политолог-американист Малек Дудаков.

По его словам, организаторы дебатов не стали идти навстречу команде Харрис, которая просила отказаться от правила о выключенных микрофонах, когда говорит соперник, а также разрешить приносить с собой заранее подготовленные карточки. Все это должно было помочь кандидату от демократов выступить на публике лучше и не совершать ошибок своего предшественника.

«Когда выступает экспромтом, она забывает ответы на вопросы, невпопад смеется, говорит что-то не то, у нее бесконечные ляпы, за которые приходится оправдываться. Действительно, слабая сторона Камалы Харрис - это ее публичные выступления», - сказал специалист.

Он также напомнил, что, согласно жребию, последнее слово останется за Трампом, что повышает его шансы на лучший результат в этой встрече с Харрис, а также поможет показать своего соперника как неспособного к ведению президентской деятельности политика. Если же кандидат от республиканцев покажет себя с лучшей стороны на дебатах, то после его уже трудно будет остановить, заключил эксперт.

«Для Трампа, думаю, действительно дебаты в таком формате - это выигрышная история, вряд ли он их проиграет. В худшем случае это будет ничья с Камалой Харрис, в лучшем - он покажет себя с лучшей стороны», - спрогнозировал политолог.

Напомним, теледебаты пройдут 10 сентября. Согласно правилам, задавать вопросы смогут только модераторы встречи, на ответ будет даваться две минуты, при этом пользоваться заранее подготовленными конспектами запрещается. На время выступления оппонента микрофоны будут отключаться. Политикам выдадут только ручку, лист бумаги и бутылку воды.

Выборы в США состоятся 5 ноября.