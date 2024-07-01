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Axios: Демократы начали избегать Байдена из-за провала на дебатах

По мнению ряда политиков, дистанцирование - хорошая политика в отношении главы государства.
Глеб Владовский 2024-07-01 05:19:03
© Фото: Artem Priakhin Keystone Press Agency

Члены партии Демократов США начали отстраняться от Джо Байдена. Об этом сообщил портал Axios.

«Дистанцирование от непопулярного президента - хорошо отработанная стратегия на выборах в Конгресс. Но уникальная политическая уязвимость Байдена как самого старого президента в истории придала этой динамике новое измерение», - пишет издание.

Уточняется, что, по мнению демократов, непопулярность Байдена может стать неизбежным препятствием на их выборах.

«Я больше не хочу его здесь видеть», - приводит слова одного из политиков издание.

Он также добавил, что крупные доноры партии пребывают «в ярости» и хотят, чтобы Байден вышел из гонки.

Напомним, что 28 мая состоялись телевизионные дебаты между Байденом и Трампом. В свою очередь американский лидер признал, что выступил плохо.

#в стране и мире #сша #Джо Байден #теледебаты #президентские выборы в сша
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