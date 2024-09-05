Джабаров: перетасовкой кабмина Зеленский хочет отсрочить свою отставку

Ушедший в отставку глава МИД Украины Дмитрий Кулеба был абсолютно серым министром, который ничем не запомнился кроме глупостей, заявил «Звезде» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он допускал оскорбительные выражения в адрес России и высших должностных лиц РФ, напомнил сенатор.

«Ну не может министр иностранных дел опускаться до такого уровня хулигана с площади, понимаете? Кроме того, что везде бегает с требованием "Дайте-дайте-дайте оружие, дайте денег" - он ничем не запомнился своим западным партнерам и тем более на Украине», - сказал Джабаров.

Для Владимира Зеленского перетасовка кабмина - это попытка отсрочить свою собственную отставку, считает сенатор.

«К сожалению, для украинцев никакой другой кандидат не будет лучше, чем Кулеба. Потому что Кулеба не искал пути к миру, он искал пути к продолжению войны с Россией, ну и поплатился», - отметил первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Джабаров прогнозирует, что падение министров и вице-премьеров на Украине будет продолжаться.

«Я думаю, что дело плавно-плавно идет к диктатуре, потому что другим путем украинская власть существовать сейчас не сможет. Пока не поднимется народ. Терпеть Зеленского нет сил уже ни у кого, но пока очень трудно рассчитывать, что улица его снесет. Должна накопиться какая-то критическая масса. И тогда, может быть, новые руководители Украины будут более разумными и начнут искать пути к миру, а не пути конфронтации», - подчеркнул сенатор.

Верховная рада Украины в четверг отправила в отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебу. Кроме того, нардепы со второй попытки проголосовали за уход с поста вице-премьера Ирины Верещук. В среду ушли в отставку министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам промышленности Александр Камышин, министр природных ресурсов Руслан Стрелец и вице-премьер Ольга Стефанишина.

Новым главой МИД назначен 49-летний первый заместитель руководителя Андрей Сибига. С 2016 по 2021 год он был послом Украины в Турции, а потом работал в офисе Зеленского.