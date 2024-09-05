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Путин назвал священным долгом ВС РФ выбить ВСУ из Курской области

Российская армия уже начала постепенно выдавливать противника с территории региона.
Андрей Аркадьев 2024-09-05 15:21:05
© Фото: Минобороны России, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал священным долгом ВС РФ выдавливание противника из Курской области. Об этом он заявил, выступая на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума.

«Священный долг Вооруженных Сил - сделать все для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надежно защитить наших граждан», - сказал глава государства.

Как утверждает Путин, ситуацию в Курской области удалось стабилизировать, и ВС РФ уже выбивают противника из граничащего с Украиной региона. При этом взятие под контроль Донбасса президент назвал первоочередной целью.

По словам Путина, вторжение ВСУ в Курскую область было предпринято ради того, чтобы ВС РФ остановили наступление на Донбассе, но реализовать свой план противник не смог. Российские войска продолжают продвигаться. Комментируя успехи российских военных, Путин отметил, что за позавчерашний день группировке «Восток» в один удар удалось захватить треугольник семь на пять километров.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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