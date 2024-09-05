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Путин: группировка «Восток» в один удар захватила позиции ВСУ в треугольник

По словам президента Владимира Путина, территориальные приобретения в зоне спецоперации исчисляются квадратными километрами.
Ян Брацкий 2024-09-05 10:31:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Военнослужащие группировки «Восток» ускорили наступательные операции в зоне СВО. Об этом в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

«Давно не было таких территориальных приобретений. Позавчера только, например, группировка "Восток" прямо в один удар треугольник захватила семь на пять километров», - уточнил Путин.

Отличились и бойцы группировки войск «Центр» на Донецком и Покровском направлениях, добавил глава государства. Там освобожденные территории исчисляются квадратными километрами.

Этому способствовали необдуманные решения самого киевского режима, уточнил Путин. Перебросив в Курскую область и приграничные с Россией регионы крупные и подготовленные силы, враг ослабил свои позиции на ключевых направлениях.

Сейчас обстановка в Курской области стабилизирована. ВС РФ выдавливают украинские силы из региона, заявил президент. Путин назвал священным долгом наших военных «выбросить» киевские формирования и защитить жителей России.

#ВС РФ #Путин #Украина #ВСУ #СВО
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