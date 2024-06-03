Власти Чехии готовы оплатить проезд на родину 400 беженцам из Украины

Чешские власти решили оплатить беженцам из Украины проезд на родину. В частности, речь идет о билетах на автобус. Об этом информирует RT со ссылкой на Czech Radio.

«Как сообщает издание, Министерство внутренних дел Чехии запускает пилотный проект добровольного возвращения, который должен помочь беженцам вернуться на Украину. Им оплатят билеты на автобус», - указали журналисты.

В то же время транспортировать больных людей предлагается в машинах скорой помощи. Санитарный транспорт предусмотрен не более чем для 30 пациентов.

В общей сложности расходы на отправку на Украину планируется оплатить для 400 беженцев. Они смогут воспользоваться услугой единожды в период с июня по ноябрь. На этот проект, как отмечается, выделено 5,5 миллиона крон.

В то же время в соседней стране, Польше, больше половины граждан хотят депортации украинцев призывного возраста.

Одобрительно высказались 50,7% опрашиваемых, против - 39%, еще 10,3% затруднились ответить на вопрос. В опросе участвовал 1 071 человек.