Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, кто из двух американских президентов для России лучше - бывший Дональд Трамп или действующий Джо Байден.

«Байден», - ответил российский лидер.

Он пояснил, что Байден более опытный и прогнозируемый, он политик «старой формации». Но Россия будет работать с любым президентом Соединенных Штатов, добавил Путин, которому окажет доверие американский народ.

Как сообщалось 12 февраля, журналист из США Такер Карлсон сравнил Путина и Байдена как руководителей.

Российского лидера он назвал очень способным руководителем самой большой страны в мире. Он добавил, что трудно управлять такой страной, как Россия, 24 года, и неспособный человек не смог бы это делать.

В то же время Байден, по мнению Карлсона, некомпетентный.