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Путин ответил, кто лучше для России - Байден или Трамп

Путин ответил, какой из президентов - Байден или Трамп - лучше для России.
Марина Крижановская 2024-02-15 00:12:01
© Фото: kremlin.ru © Видео: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина, кто из двух американских президентов для России лучше - бывший Дональд Трамп или действующий Джо Байден.

«Байден», - ответил российский лидер.

Он пояснил, что Байден более опытный и прогнозируемый, он политик «старой формации». Но Россия будет работать с любым президентом Соединенных Штатов, добавил Путин, которому окажет доверие американский народ.

Как сообщалось 12 февраля, журналист из США Такер Карлсон сравнил Путина и Байдена как руководителей.

Российского лидера он назвал очень способным руководителем самой большой страны в мире. Он добавил, что трудно управлять такой страной, как Россия, 24 года, и неспособный человек не смог бы это делать.

В то же время Байден, по мнению Карлсона, некомпетентный.

#Россия #в стране и мире #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Путин #президент США
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