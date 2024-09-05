МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым много лет назад

Владимир Путин заявил, что не поддерживал контактов с основателем Telegram и не знал о его месте жительства.
Ян Брацкий 2024-09-05 10:54:40
© Фото: lukomore. orgGlobal Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин вспомнил о своей единственной встрече с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Это произошло в Кремле на одном из мероприятий, уточнил глава государства.

«Он просто рассказывал о своих планах, я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тогда был на одной из встреч в Кремле», - сказал президент.

Путин добавил, что никаких контактов с Дуровым после той единственной встречи не поддерживал и не знал, что бизнесмен находился в Баку.

«Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю... Я даже не знал, что он там находится», - признался президент.

Напомним, российский лидер находился в столице Азербайджана с государственным визитом 18 августа. Павел Дуров был задержан в пригороде Парижа 24 августа. Туда он прилетел частным бортом из Баку.

Путин добавил, что у России никаких претензий к Павлу Дурову не было. Однако вопросы к нему возникли у правительств других стран, уточнил он. Эти претензии были связаны с тем, что платформу использовали люди и структуры, которые могли нанести ущерб в экономике или сфере безопасности тем или иным государствам.

#Путин #Кремль #Баку #Telegram #ВЭФ #Дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Лазерное станкостроение в России
2
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
3
Су-34. Работа в зоне СВО
4
Су-35С. Экстремально опасный
5
Высшая школа ВДВ
6
«Альфа». 50 лет
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
9
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 