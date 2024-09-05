Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым много лет назад

Президент Владимир Путин вспомнил о своей единственной встрече с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Это произошло в Кремле на одном из мероприятий, уточнил глава государства.

«Он просто рассказывал о своих планах, я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тогда был на одной из встреч в Кремле», - сказал президент.

Путин добавил, что никаких контактов с Дуровым после той единственной встречи не поддерживал и не знал, что бизнесмен находился в Баку.

«Зачем нам встречаться в Баку, я не очень понимаю... Я даже не знал, что он там находится», - признался президент.

Напомним, российский лидер находился в столице Азербайджана с государственным визитом 18 августа. Павел Дуров был задержан в пригороде Парижа 24 августа. Туда он прилетел частным бортом из Баку.

Путин добавил, что у России никаких претензий к Павлу Дурову не было. Однако вопросы к нему возникли у правительств других стран, уточнил он. Эти претензии были связаны с тем, что платформу использовали люди и структуры, которые могли нанести ущерб в экономике или сфере безопасности тем или иным государствам.