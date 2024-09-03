В Раде заявили, что Кулебе уже «выдали ручку» для заявления об отставке

Следующим украинским министром, который подаст заявление об отставке может быть глава МИД Дмитрий Кулеба. Такое предположение выдвинул депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Следующий - Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», - написал он в Telegram-канале.

При этом официальных сообщений о подаче заявления Кулебой не поступало.

«Заявления по собственному» с прошением об отставке накануне подали сразу три украинских министра - министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Парламент вскоре рассмотрит эти обращения. По каким причинам главы ведомств приняли решение об отставке не озвучивается.

Кулеба занимает должность главы МИД с марта 2020 года. Он выступает за вступление Украины в Европейский союз и НАТО.

* - физическое лицо, внесено в РФ в перечень террористов и экстремистов