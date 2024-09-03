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В Раде заявили, что Кулебе уже «выдали ручку» для заявления об отставке

Официальных сообщений о подаче заявления Кулебой пока не было.
Ирина Егорова 2024-09-03 23:20:14
© Фото: Volodymyr TarasovKeystone Press Agency, Global Look Press

Следующим украинским министром, который подаст заявление об отставке может быть глава МИД Дмитрий Кулеба. Такое предположение выдвинул  депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Следующий - Дмитрий Кулеба. Ему уже дали бумагу и ручку. Ждем», - написал он в Telegram-канале.

При этом официальных сообщений о подаче заявления Кулебой не поступало.

«Заявления по собственному» с прошением об отставке накануне подали сразу три украинских министра - министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, а также глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Парламент вскоре рассмотрит эти обращения. По каким причинам главы ведомств приняли решение об отставке не озвучивается.

Кулеба занимает должность главы МИД с марта 2020 года. Он выступает за вступление Украины в Европейский союз и НАТО.

* - физическое лицо, внесено в РФ в перечень террористов и экстремистов

#увольнение #Украина #Верховная рада #Дмитрий Кулеба #министр
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