Три украинских министра подали заявления об отставке

В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке трех министров. Об этом сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, прошения об отставке подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

Кроме того, заявление написал глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль.

Рада рассмотрит все эти заявления на одном из ближайших заседаний, добавил Стефанчук.

Малюська занимал пост министра юстиции с 2019 года. Стрелец руководил Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с 2021-го. Камышин стал министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины совсем недавно - в марте 2023 года.

Причины их прошений об отставке не называются.