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Глава Росатома рассказал о преимуществах работы на рынках Азии

Алексей Лихачев заявил о возможности выйти на качественно иной уровень экономики через комплексное создание атомной промышленности.
Ян Брацкий 2024-09-04 07:55:01
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Росатом продолжит активную работу на азиатских рынках, несмотря на внешние ограничения. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил глава корпорации Алексей Лихачев.

«Скажу уверенно, что мы сможем дать качественный уровень развития этих рынков. А самое главное - привнести новое качество технологического уклада этих стран», - отметил Лихачев.

С его слов, через комплексное создание атомной промышленности возможен выход на совершенно новое качество экономики, образования, медицины, научной деятельности и сельского хозяйства. Подобный подход сулит большие выгоды, уточнил Лихачев.

Ранее глава Росатома анонсировал создание новейшего ледокола с применением «космических» решений. В ближайшие пять лет необходимо построить около 100 судов различного класса для активного освоения возможностей Северного морского пути, добавил Лихачев.

Напомним, Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Основной площадкой для дискуссий стали кампусы Дальневосточного университета.

#Экономика #санкции #азия #Росатом #наш эксклюзив #Лихачев
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