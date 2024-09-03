Гости ВЭФ из Китая поделились впечатлениями о России

Во Владивостоке начался IX Восточный экономический форум. Участники, а их заявлено больше шести тысяч из почти 80 стран, съезжаются на остров Русский. К слову, бизнесменов на четверть больше, чем в прошлом году. Это говорит о том, что интерес к ВЭФ растет. Главная площадка форума - кампусы Дальневосточного федерального университета. А тема этого года звучит так: «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

В первый день форума главная точка притяжения - Улица Дальнего Востока. Здесь представлены 11 дальневосточных регионов нашей страны и для каждого - это уникальная возможность показать свои достижения. Один павильон краше другого. Республика Бурятия - мозаика национальностей. В павильоне покажут образцы местной продукции, расскажут о тонкостях дальневосточной медицины, но самое главное - это инвестиционные проекты и туристический потенциал региона.

«Размещены инвестиционные проекты на побережье озера Байкал. Здесь специалисты готовы рассказать о самых красивых местах нашего озера. В следующем павильоне у нас представлены наши крупные бизнесмены: улан-удэнский завод, бурятский мясоперерабатывающий комбинат», - рассказал директор туристско-информационного центра республики Бурятия Амгалан Данзанов.

Приморский край - маяк на карте России. Такую концепцию выбрал этот регион. Здесь предлагают попробовать блюда дальневосточной кухни, рассказывают о промышленном потенциале. Отдельный стенд: о помощи нашим бойцам - участникам спецоперации. Здесь представлены беспилотники, одежда и экипировка, важнейшие элементы защиты - новые бронежилеты, разработанные с учетом пожеланий военных.

«Бронежилет модульный, основные его комплектующие российского производства. Это бронеплиты, противоосколочная защита. Бронежилеты системы быстрого сброса. Они полностью комплектуются и поставляются в войска. Более четырех тысяч изделий мы уже поставили», - сказал представитель компании-разработчика Виктор.

В кампусе Дальневосточного университета десятки площадок, все за один день не обойти. Параллельно проходят панельные дискуссии, сессии, деловые мероприятия. Ведь главная тема форума - все же экономика. Привлечение инвесторов и прямой диалог между государством и бизнесом - основная задача участников встречи. Больше всего гостей из Африки, Китая, Индии, Юго-Восточной Азии. ВЭФ буквально разрушает стереотипы о России. Все, что видят иностранцы приводит их в восторг.

«В августе я первый раз был на озере Байкал и даже сходил в баню - это потрясающие ощущения, а еще меня удивила культура вождения. У вас очень вежливые водители. Если говорить о бизнесе, то Россия очень привлекательна в этом, я уже заключил соглашения с партнерами из Бурятии о совместном производстве автобагги», - похвалился участник ВЭФ из Китая Конги Минг.

На острове Русский сейчас то самое глобальное большинство. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые стремятся развивать сотрудничество с Россией. Представители бизнеса хотят создавать совместные предприятия, а не только покупать. Тренд - оплата в национальных валютах.

«Более 90 процентов российских компаний, которые еще не занимались совместным с Китаем бизнесом. Это огромный потенциал. Мы хотим помочь им начать российско-китайский бизнес. Китай очень нуждается в качественных российских продуктах питания», - отметил участник ВЭФ из Китая Сунь Тяньшу.

Главной темой Восточного экономического форума каждый год выбирается то, что наиболее актуально для текущей мировой повестки. Центральным событием форума станет пленарная сессия. Она пройдет пятого сентября с участием президента Владимира Путина.