Москва выступает за более четкое выражение позиции от Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Об этом Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС и сообщил об опасности ядерного инцидента в области.

Представитель дипведомства попросила о более объективном и четком выражении позиции, которое нужно не для подтверждения российской позиции, а для безопасности.

«Не в пользу подтверждения позиций Москвы, а в пользу фактологии с одной конкретной целью - обеспечения безопасности и предотвращения развития этого сценария по катастрофическому пути, к чему всех подталкивает киевский режим», - высказалась Захарова.

В Курчатове, городе-спутнике АЭС, Гросси побывал после приглашения президента России Владимира Путина. Оценка ситуации потребовалась после действий Украины на границе с РФ у области.