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Делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС

Ранее Москва потребовала от главы МАГАТЭ более четкой позиции по поводу обстрелов Запорожской атомной станции.
Ян Брацкий 2024-09-04 12:51:07
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Делегаты проехали через российский контрольно-пропускной пункт у Васильевки в Запорожской области.

Накануне Гросси встретился с главой украинского Минэнерго и главой «Энергоатома». На этой неделе он планирует пообщаться с руководителем госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым, пишет РИА Новости.

Напомним, это уже пятый визит Гросси на Запорожскую АЭС. На станции все готово к его приезду, экспертам МАГАТЭ покажут все, что их заинтересует.

При этом Рафаэль Гросси подчеркнул, что миссия его очередной поездки - «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии». Москва ранее указала ему на необходимость четкого и объективного выражения позиции по поводу обстрелов станции со стороны боевиков ВСУ. Это необходимо для безопасности, а не для поддержки позиции официальной Москвы.

Напомним, Запорожская АЭС перешла под контроль России в октябре 2022 года. Сейчас ее энергоблоки находятся в режиме «холодного останова» и не вырабатывают электроэнергию.

#делегация #МАГАТЭ #энергодар #Запорожская АЭС #рафаэль гросси
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