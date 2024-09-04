К 2030 году Дальний Восток планирует привлечь 12 трлн руб. инвестиций

Планируемый объем привлеченных инвестиций в Дальний Восток к 2030 году составит до 12 триллионов рублей, он увеличился с 10,5 триллиона. Об этом сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках ВЭФ.

«Сегодня хочу вам доложить, что мы считаем эту цель недостаточно напряженной, и хочу вас попросить установить нам цель - 12 триллионов. Мы с ней справимся», - сказал он в ходе доклада о результатах развития региона президенту РФ Владимиру Путину.

Российский лидер поддержал просьбу, но призвал исходить из реальных проектов на повестке и возможностей правительственной поддержки.

Трутнев также добавил, что с момента проведения ВЭФ в прошлом году Дальний Восток привлек 800 миллиардов рублей частных инвестиций, в работу ввели 152 предприятия и создали 18 тысяч рабочих мест.

Напомним, Владимир Путин принимает участие в девятом Восточном экономическом форуме, который проходит 3-6 сентября во Владивостоке. Ранее президенту показали торпеды и ракеты на корвете «Резкий», российский лидер также оставил запись в Книге почетных посетителей корабля.