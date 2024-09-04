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Путину показали торпеды и ракеты на корвете «Резкий»

Верховному главнокомандующему провели экскурсию по кораблю.
Елизавета Кондрикова 2024-09-04 10:46:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президенту России Владимиру Путину провели экскурсию по корвету «Резкий» в пункте базирования Приморской флотилии во Владивостоке. Российскому лидеру показали торпеды, антиторпеды и ракеты на многоцелевом сторожевом корабле. 

Экипаж рассказал Верховному главнокомандующему о попадании в Книгу рекордов ВС РФ за стрельбы по сверхзвуковой ракете. В ходе осмотра корабля президент также оставил запись в Книге почетных посетителей корабля. 

Корвет «Резкий» был построен на Амурском судостроительном заводе специально для Тихоокеанского флота (ТОФ), в 2023 году корабль приняли в состав ВМФ. Он вооружен ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут».

В пункте базирования российский лидер также подчеркнул, что надеется на бойцов ТОФ, и отметил важность их задач в зоне СВО.

Напомним, накануне вечером Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ-2024. В ходе поездки в регион президент также проведет несколько международных встреч.

#Путин #Тихоокеанский флот #Владивосток #корвет резкий #вэф-2024
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