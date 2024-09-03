Глава МАГАТЭ отправился на Запорожскую АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поехал на Запорожскую АЭС в Энергодар. Об этом он написал в соцсети Х. К публикации он приложил фотографию, как садится в поезд.

При этом Гросси подчеркнул, что цель визита - это «содействие и помощь в предотвращении ядерной аварии». По его словам, два года назад была создана Миссия для обеспечения ядерной безопасности и защиты на крупнейшей в Европе АЭС.

Накануне вечером на ЗАЭС отключилась линия энергоснабжения «Ферросплавная-1». Она уже ранее временно выходила из строя.

До этого Гросси побывал в Курчатове, городе-спутнике Курской АЭС после приглашения президента России Владимира Путина. Оценка ситуации потребовалась после действий Украины на границе с РФ у области.

Москва ранее настаивала на более четком и объективном выражении позиции от Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Такое беспристрастное мнение нужно для безопасности, а не для подтверждения позиции РФ.