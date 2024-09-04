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В МО РФ рассказали об ударе по учебно-тренировочному центру в Полтаве

В центре под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи и радиоэлектронной борьбы всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов.
2024-09-04 12:08:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство обороны РФ прокомментировало удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве.

По данным российского оборонного ведомства, в центре под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов.

Также Минобороны отчиталось о групповом ударе по Львову высокоточным оружием большой дальности, в ходе которого ВС РФ применили аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные дроны. Удары наносились по предприятиям ОПК, где производились и ремонтировались электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится, что ВС РФ взяли под контроль Карловку в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Центр».

Кроме того, российские военные освободили Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Сделать это удалось благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #МО РФ #Полтава #СВО
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