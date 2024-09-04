ВС РФ ударили «Кинжалами» по предприятиям ОПК Украины во Львове

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. Об этом заявили в Минобороны России.
Для удара наши военные использовали гиперзвуковые аэробаллистические комплексы «Кинжал» и ударные беспилотники.
По данным Минобороны, на предприятиях украинского ОПК собирались и ремонтировались электронные компоненты ракетного и авиационного вооружения.
Цели группового удара достигнуты, все назначенные объекты успешно поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве России.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.
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