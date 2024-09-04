Российские войска освободили Карловку и Пречистовку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны РФ о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловку Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Суточные потери украинской стороны в живой силе в зоне ответственности группировки «Центр» превысили 480 человек.

Пречистовка была взята под контроль ВС РФ благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток». В зоне ответственности группировки потери противника составили до 150 человек.

Также Минобороны заявило, что ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ОПК во Львове, где производились и ремонтировались электронные компоненты авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. В ходе удара военные применили аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные дроны.

Кроме того, ведомство прокомментировало удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В центре под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов связи, радиоэлектронной борьбы, а также операторов дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.