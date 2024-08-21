Долина подала иск об оспаривании сделки по продаже квартиры

Обманутая мошенниками народная артистка РФ Лариса Долина подала иск в Хамовнический районный суд Москвы. Она намерена оспорить сделку по продаже принадлежащей ей квартиры.

В требовании певицы указано, что сделка была совершена под влиянием заблуждения со стороны третьих лиц. Об этом заявили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«По делу назначена подготовка к судебному разбирательству на 13 сентября», - сказано в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманули Ларису Долину. Злоумышленники уговорили артистку продать квартиру и передать им вырученные средства. Также певица перевела якобы на безопасные счета свои личные сбережения.

Ущерб от действий мошенников составил более 200 миллионов рублей. По данному факту заведено уголовное дело.