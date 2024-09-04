МИД РФ поддержал Венесуэлу с требованием к США вернуть самолет Мадуро

Россия солидарна с Венесуэлой и ее обращенной к США просьбой с требованием вернуть конфискованный самолет президента Николаса Мадуро. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что власти США действуют в стиле криминального авторитета, сравнив Америку с Биллом Сайксом из романа про Оливера Твиста Чарльза Диккенса.

«Полагаем крайне важным, чтобы его образ мышления не смог возобладать в мировых делах», - пишет Life.

Напомним, США 2 сентября арестовали и конфисковали самолет, которым пользовался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Американские власти расценили его приобретение нарушением санкций. Борт находился в Доминиканской Республике, сейчас отправлен во Флориду. Стоимость самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов.

Власти Венесуэлы назвали это происшествие «пиратством» Вашингтона, который использует свою мощь, чтобы давить на государства.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США могут отдать конфискованный самолет бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.