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Венесуэла обвинила США в пиратстве после конфискации самолета Мадуро

Правительство допустило за собой право любого юридического ответа для возмещения ущерба.
Ирина Егорова 2024-09-03 01:41:43
© Фото: Mauro ScrobognaKeystone Press Agency, Global Look Press

Правительство Венесуэлы обвинило власти США в преступных действиях, назвав «пиратством» конфискацию президентского борта Николаса Мадуро.

В коммюнике уточняется, что США в одностороннем и незаконном порядке вводят свои действия по всему миру, используя свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления. Документ опубликовал в Telegram-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес. 

Власти Венесуэлы отметили, что это не единичный акт агрессии, а общая эскалация действий против переизбранного правительства. И оставили за собой право любого юридического ответа для возмещения ущерба.

США 2 сентября арестовали и конфисковали самолет, которым пользовался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Американские власти расценили его приобретение нарушением санкций. Борт находился в Доминиканской Республике, сейчас отправлен во Флориду. Стоимость самолета оценивается примерно в 13 миллионов долларов. 

Одним из следующих шагов в США станет юридическая конфискация. У правительства Венесуэлы есть возможность оспорить это решение.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США могут отдать конфискованный самолет бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. 

#Самолет #сша #венесуэла #Николас Мадуро #арест #правительство #конфискация #Пиратство
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