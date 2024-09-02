Захарова заявила, что США могут отдать самолет Мадуро Гуайдо

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что США могут отдать конфискованный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат считает, что «американские "мистеры Смиты"» могут отдать борт какому-то оппозиционному политику.

«Засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы», - написала Захарова.

Власти США конфисковали самолет, которым пользовался президент Венесуэлы Николас Мадуро. В Вашингтоне считают, что он был куплен в обход санкций. Минюст Соединенных Штатов подтвердил эту информацию.