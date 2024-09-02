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Захарова заявила, что США могут отдать самолет Мадуро Гуайдо

Борт могут использовать для того чтобы попытаться придать легитимность оппозиционному политику, считает официальный представитель МИД России.
Владимир Рубанов 2024-09-02 22:18:41
© Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что США могут отдать конфискованный самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро бывшему лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Дипломат считает, что «американские "мистеры Смиты"» могут отдать борт какому-то оппозиционному политику.

«Засунут в этот самолет Гуайдо или Гуайдо №2 и начнут опять возить по миру, выдавая за президента Венесуэлы», - написала Захарова.

Власти США конфисковали самолет, которым пользовался президент Венесуэлы Николас Мадуро. В Вашингтоне считают, что он был куплен в обход санкций. Минюст Соединенных Штатов подтвердил эту информацию.

#Самолет #сша #венесуэла #санкции #Хуан Гуайдо #Николас Мадуро #конфискация
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