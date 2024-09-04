Путин отметил важность задач бойцов ТОФ в зоне спецоперации

Президент Владимир Путин заявил, что надеется на бойцов Тихоокеанского флота. Верховный главнокомандующий ВС РФ отметил важность их задач в зоне спецоперации. Соответствующие заявления он сделал во время визита в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке.

Также президент поинтересовался, каким образом решается вопрос с социальным обеспечением моряков и их семей.

«Вы знаете, я разговаривал с командиром 155-й бригады. Он человек скромный, вопросов бытового характера не ставил. Тем не менее они есть. Это и рабочие места для членов семьи, и вопросы с обеспечением жилья. Вы докладывали, что эти вопросы решаются», - сказал глава государства.

Также Путин передал самые лучшие пожелания морякам-тихоокеанцам, находящимся в зоне проведения спецоперации. Глава государства заявил, что они решают важные задачи и выполняют их блестяще.