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Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ-2024

В приморской столице глава государства проведет несколько международных встреч.
Владимир Рубанов 2024-09-03 22:09:23
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин прилетел во Владивосток из Монголии, где во вторник завершился его официальный визит. В приморской столице президент примет участие в Восточном экономическом форуме.

Глава государства во Владивостоке проведет несколько международных встреч. Запланированы переговоры Владимира Путина с премьером Малайзии Анваром Ибрагимом, встреча с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Ожидается, что в ВЭФ-2024 примет участие 6 тысяч гостей из 76 стран. В числе участников будут главы 650 российских и 44 зарубежных компаний.

#Приморский край #Владимир Путин #Владивосток #ВЭФ #Восточный экономический форум #вэф-2024
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