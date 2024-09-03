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Первый день ВЭФ откроется форумом творческих инноваций стран БРИКС

Мероприятие планируют посетить более 6 000 человек из 76 стран. Форум будет работать до 6 сентября.
Ирина Егорова 2024-09-03 05:30:12
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Девятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русском во Владивостоке. На площадки мероприятия постепенно съезжаются участники, открываются стенды министерств и ведомств, например, экспозиции Роспотребнадзора, Генпрокуратуры, Минпромторга, Роструда, Минобрнауки и МЧС и крупнейших корпораций.

Первый день форума откроется форумом творческих инноваций стран БРИКС.

ВЭФ сочетает несколько государственных стратегических задач - это и привлечение инвесторов на Дальний Восток и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихооокеанском регионе.

Форум будет длится до 6 сентября, 5 числа на ВЭФ приедет Владимир Путин, где выступит на планерной сессии. Также у главы государства запланированы несколько деловых встреч и переговоров. Мероприятие планируют посетить более 6 000 человек из 76 стран.

Стало известно меню для гостей и участников форума. Так, посетители и выступающие смогут попробовать дальневосточный сет или закуски с креветками и гребешком, оливье с крабом и красной икрой, дальневосточный зеленый борщ с морепродуктами и другие деликатесы. А в барной карте можно найти раф с кедровым сиропом и можжевельником, а также кофе с морской солью.

На ВЭФ-2022 были подписаны соглашения на общую сумму более трех триллионов рублей, которую назвали «рекордом». В прошлом году на ВЭФ-2023 приняли участие около 7 000 человек.

#форум #Владивосток #министерства #ведомства #русский остров #вэф-2024
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